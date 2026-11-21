Спасатели проверят жилые дома и социальные объекты по всей стране. Особое внимание уделят безопасности пожилых людей, многодетных семей и людей с инвалидностью

Фото: МЧС

В Казахстане 21 ноября стартовала республиканская декада пожарной безопасности «Өрт қауіпсіздігінің онкүндігі». Первое мероприятие с участием министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова прошло в столичном районе Коктал, передает Kazpravda.kz.

Вместе со спасателями в профилактическом рейде участвовали представители акимата Астаны, полиции и аварийной газовой службы 104. Министр посетил дома пенсионеров и многодетных семей, проверил условия их проживания и состояние отопительных систем.

В одном из домов, где воспитываются шестеро детей, в августе этого года произошел пожар. Во время рейда специалисты прочистили дымоход и установили автономный пожарный извещатель. Всего за время обхода очистили четыре дымохода, установили три датчика, а также проверили отопительные системы и электропроводку.

Как сообщили в МЧС, в ближайшие дни профилактические мероприятия пройдут во всех регионах страны. Спасатели проверят не только жилые дома, но и школы, детские сады, больницы, общежития и другие социальные учреждения. Особое внимание уделят одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

«В ближайшие дни спасатели посетят жилые дома, школы, детские сады, больницы, социальные учреждения и общежития. Особое внимание уделим одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью, включая граждан с нарушениями зрения, слуха и ограниченной мобильностью. Наша задача — вовремя выявлять опасность, помогать людям и предупреждать трагедии», — отметил министр Мурат Муханов.

Необходимость таких проверок подтверждает статистика. С начала отопительного сезона в жилом секторе Казахстана произошло 787 пожаров. Погибли 33 человека, в том числе четверо детей, еще 27 получили травмы. От отравления угарным газом без возникновения пожара пострадали 28 человек.

В Астане за этот период зарегистрировано 38 пожаров. Один человек погиб, двое получили травмы.

По данным МЧС, спасатели уже посетили более 93 тысяч домов социально уязвимых граждан и проинструктировали свыше 258 тысяч человек. С 15 августа в домах установили 19 787 датчиков обнаружения дыма и газа.

При этом в 8 223 домах до сих пор не устранены 9 262 нарушения пожарной безопасности.

В столице профилактическими обходами охвачено более четырех тысяч домов, в том числе все 695 семей социально уязвимых категорий, состоящих на учете ДЧС.

Параллельно в стране продолжается акция «Ата-анаңның үйін тексер» — «Проверь дом родителей». Спасатели призывают казахстанцев проверить печи, дымоходы и электропроводку в домах пожилых родственников, установить пожарные извещатели и не оставлять без внимания даже незначительные неисправности.