В Казахстане стартовала осенняя «Неделя добра»

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В Казахстане дан старт осенней «Неделе добра», которая проходит с 21 по 28 сентября в рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел». Инициатива направлена на развитие культуры волонтерства и благотворительности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В течение восьми дней по всей стране одновременно пройдут акции и мероприятия с участием государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, неправительственных организаций и волонтеров. Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых категорий населения, помощи животным и охране окружающей среды.

Проект призван сформировать устойчивую традицию участия казахстанцев в добрых делах, повысить общественную солидарность и популяризировать ценности взаимопомощи. Ожидается, что мероприятия охватят тысячи участников по всей республике.

«Слоган инициативы «Маленькие дела – большие перемены!» подчеркивает значимость личного вклада каждого гражданина в развитие общества. Присоединяйтесь к акции и размещайте посты с хэштегами #МарафонДобрыхДел2026, #ИгіІстерМарафоны2026 и #MarathonOfGoodDeeds2026», – обратились в Минкультуры.

Ранее международный саммит социальных предпринимателей прошел в столице.