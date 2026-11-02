В Казахстане стартует республиканская олимпиада по финансовой грамотности

Образование

Соревнование будет организовано на платформе Smart Daryn.
 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

3 ноября во всех регионах страны пройдет первый, школьный этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся 9-11 классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Олимпиада, состоящая из четырех этапов, направлена на повышение финансовой грамотности школьников, формирование навыков финансовой безопасности и развитие культуры ответственного управления денежными средствами.

Участники выполнят тестовые задания по финансовой безопасности, цифровой этике, планированию личного и семейного бюджета, основам инвестирования и ответственному потреблению.

По итогам школьного этапа 30 учащихся, набравших наибольшее количество баллов в каждом районе, получат путевки во второй этап. Районный этап пройдет 14 декабря в онлайн-формате на платформе Smart Daryn.

#олимпиада #школьники #Финансовая грамотность

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