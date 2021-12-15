В Казахстане супруги смогут объединить накопления и раньше выйти на пенсию
Лаура Тусупбекова
Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, поправками предусматривается введение совместного (супружеского) пенсионного аннуитета.
«Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты. В ряде стран совместный аннуитет даже является обязательным видом страхования», - пояснила она.
Также законопроектом предусматривается внедрение новых социально важных продуктов страхования жизни: накопительного страхования жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).
«Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС, в отличие от банковского депозита, предоставляет дополнительно страховую защиту. В случае смерти родителя или потери им трудоспособности, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы», - сказала Мадина Абылкасымова.
Также поправками повышается доступность страховых услуг путем дальнейшей цифровизации страховой отрасли.
«С начала 2019 года автовладельцы имеют возможность заключить договор обязательного автострахования в онлайн режиме. В настоящее время по обязательному автострахованию 100% договоров заключается в электронной форме. Следующим этапом цифровизации является внедрение онлайн-урегулирования страхового случая. Человек без посещения офиса страховых организаций сможет получить весь комплекс услуг от направления заявки о страховом случае до получения страховой выплаты», - пояснила глава Агентства.
Важным новшеством законопроекта является внедрение механизма гибкой тарификации по обязательному автострахованию.
«Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году, и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана», - сказала она.
Также законопроектом предлагается развитие вмененного страхования для защиты населения от профессиональных ошибок и некачественных услуг предпринимателей. Законопроект предусматривает полномочия Агентства по утверждению типовых условий договоров вмененного страхования. На основании данных требований отраслевые министерства разработают типовые договоры по страхованию отдельных видов деятельности.
Законопроектом расширяется перечень гарантируемых классов страхования в целях повышения доверия к сектору. Гарантия Фонда гарантирования страховых выплат будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках ГОНС. Сейчас гарантия Фонда охватывает только 5 видов страхования.
Следующее направление - это повышение качества защиты прав потребителей страховых услуг.
«Для этого законопроектом предусматривается введение обязательного досудебного урегулирования страховым омбудсменом разногласий клиентов со страховой организацией. Будут повышены требования к квалификации страхового омбудсмена и установлены минимальные требования к персоналу его офиса», - отметила Мадина Абылкасымова.
Второй блок законодательных инициатив направлен на дальнейшее развитие казахстанского фондового рынка.