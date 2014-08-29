В Казахстане свыше 1 000 функций Правительства переданы министерствам

Министр юстиции Казахстана Берик Имашев
Министр юстиции Республики Казахстан Берик Имашев выступил на международной конференции "Конституция: стабильность, мир и общественное согласие". Рассказывая о принципах и уникальности Основного закона страны, Имашев отметил то, что Конституция обеспечивает конкурентоспособность правовой системы республики. Конституционные нормы о разнообразии форм собственности (статья 6), равноправии субъектов права (статья 14), свободе предпринимательской деятельности (статья 26) и ряд других обеспечивают гибкие условия привлечения инвестиций, дальнейшее снижение административных барьеров для бизнеса и прозрачность системы налогообложения.
"Конституционно-правовая практика последних лет подтвердила тезис о том, что социальным может быть названо такое государство, которое, помимо финансирования и реализации социальных программ, способно гибко и адекватно реагировать на возникающие социальные проблемы, находить компромиссные решения, воспринимать и учитывать общественное мнение, объяснять обществу свои действия", – сказал Берик Имашев.
Поэтому эффективное государственное управление, как рассудил министр, предполагает профессиональный и компактный государственный аппарат. Он напомнил участникам конференции о проведенной 6 августа реформе
системы государственного управления, направленной на разгосударствление, дебюрократизацию и создание "компактного Правительства".
"Итогом масштабной реформы стала передача свыше 1 000 функций из ведения Правительства на уровень центральных государственных органов и около 200 функций – на уровень местных исполнительных органов", – сообщил министр юстиции.
Конкурентоспособность правовой системы Казахстана, как заключил министр Имашев, предопределена статьей 40 Основного закона, согласно которой Президент – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.