В Казахстане уменьшили целевой ориентир по инфляции

В текущем году денежно-кредитная политика будет направлена на достижение более низкого целевого ориентира по инфляции в коридоре от 5 до 7% на конец 2018 года. Об этом сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В текущем году денежно-кредитная политика будет направлена на достижение более низкого целевого ориентира по инфляции в коридоре от 5 до 7 процентов на конец 2018 года. Обеспечение данной цели будет важным шагом к постепенному снижению инфляции до 4 процентов к концу 2020 года. Для достижения целей по инфляции будет использоваться стандартный набор инструментов денежно-кредитной политики, при этом продолжится работа по совершенствованию отдельных элементов. Национальный банк будет устанавливать базовую ставку в зависимости от фактического и прогнозируемого значения инфляции", – сообщил глава Нацбанка.
Также, по его словам, для сохранения макроэкономического баланса базовая ставка в реальном выражении будет поддерживаться на уровне не выше долгосрочных темпов экономического роста.
"Национальный банк продолжит реализацию программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, постепенное оздоровление банка покажет поддержку кредитования реального сектора экономики. В области финансового регулирования работа в 2018 году будет направлена на повышение качества инвестиционных решений, усиление ответственности руководителей, владельцев финансовых компаний и независимых аудиторов за качественную финансовую отчетность. Кроме того, предполагается принять меры по усилению валютного контроля при сохранении либерального валютного режима. Мы также согласовали полностью проект совестного заявления. Прошу поддержать", – заключил Акишев.