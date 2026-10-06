В Казахстане усилены правовые гарантии защиты прав человека – Айжан Аймаганова

В Казахстане принят ряд конкретных законодательных решений в сфере защиты прав человека. В их числе - усиление ответственности за пытки и полный отказ от смертной казни. Эти меры стали важными шагами, направленными на защиту жизни и достоинства человека, передает корреспондент Kazpravda.kz

По мнению депутата Курултая Айжан Аймагановой, эти изменения нельзя рассматривать лишь как отдельные нормы законодательства. Они отражают изменение подхода государства к человеку, его жизни, чести и достоинству.

Усилены порядок расследования пыток и ответственность за них

Айжан Аймаганова считает ужесточение законодательства в отношении пыток одним из важных изменений в системе защиты прав человека.

По ее словам, наряду с усилением ответственности за пытки изменился и порядок расследования таких дел.

С 2023 года расследование уголовных дел о пытках передано органам прокуратуры. Депутат отметила, что это решение стало важным механизмом, позволяющим обеспечить объективность расследования.

По мнению Айжан Аймагановой, важно и то, чтобы каждое заявление о пытках было зарегистрировано. Жалоба человека не должна оставаться без внимания. Сейчас такие обращения подлежат обязательной регистрации и контролируются через электронную систему.

Изменения в этом направлении не ограничиваются только вопросами ответственности. Усилены и правовые гарантии для задержанных, включая доступ к адвокату, прохождение медицинского освидетельствования и возможность уведомить родственников о задержании.

Депутат подчеркнула, что все эти механизмы направлены на одну цель – обеспечить защиту прав человека с первых этапов уголовного процесса.

С этим принципом Айжан Аймаганова связывает и усиление ответственности за пытки. Сегодня к лицам, совершившим такое преступление, не применяется ряд послаблений, включая амнистию, сроки давности, условное осуждение и условно-досрочное освобождение. В частности, с июля 2018 года исключено освобождение таких лиц от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или примирением сторон, с марта 2023 года запрещено применять условное осуждение, а с июля 2025 года – условно-досрочное освобождение.

По ее мнению, это конкретная правовая гарантия, демонстрирующая неизменность позиции государства в отношении пыток.

Отказ от смертной казни – выбор в пользу права на жизнь

Еще одним важным решением Казахстана в сфере защиты прав человека стал полный отказ от смертной казни.

Айжан Аймаганова отметила, что значение этого решения не ограничивается исключением одного из видов уголовного наказания. По ее мнению, отказ от смертной казни закрепил право человека на жизнь в качестве одной из высших ценностей государства.

К этому решению Казахстан пришел поэтапно. В 2003 году был введен мораторий на смертную казнь. Позднее страна приняла международные обязательства, направленные на ее отмену. В конце 2021 года было принято решение об отмене смертной казни на законодательном уровне, а в 2022 году полный запрет на нее был закреплен в Конституции. В новой Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме, особое место занимает закрепление фундаментальных прав и свобод человека. Одним из принципиальных положений Основного закона является конституционное закрепление запрета смертной казни.

Данная норма имеет особое правовое и общественное значение, поскольку непосредственно связана с признанием права каждого человека на жизнь как высшей и неотъемлемой ценности.

Депутат обратила внимание на последовательность этого процесса. По ее словам, для страны важна не столько суровость наказания, сколько способность закона обеспечить защиту человеческой жизни.

Полностью отказавшись от смертной казни, Казахстан окончательно определил свою позицию в вопросе права на жизнь. Сегодня страна входит в число 145 государств, где смертная казнь не применяется. Вместо нее предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По мнению Айжан Аймагановой, гуманизация правовой политики не означает снисходительного отношения к преступлениям. Напротив, речь идет о поиске эффективных способов защиты основных прав человека при одновременном обеспечении безопасности общества.

По ее мнению, ощущение человеком того, что во взаимоотношениях с государством его защищает закон, является одним из ключевых показателей правового государства. Недопущение пыток и отказ от смертной казни относятся к числу наиболее важных проявлений этого принципа.