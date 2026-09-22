В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам

Деятельность проводящих «формальный» техосмотр приостанавливается на срок до трех лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане ужесточена ответственность центров технического осмотра. Для осуществления деятельности операторам необходимо получить специальное разрешение, штрафные санкции увеличены с 30 до 100 МРП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Деятельность проводящих «формальный» техосмотр приостанавливается на срок до трех лет. Об этом на заседании Правительства доложил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Министр также отметил, что в сфере пассажирских перевозок совместно с МВД и сервисами «Яндекс» и inDrive из эксплуатации выведено порядка 70 тыс. транспортных средств с правосторонним расположением рулевого управления.

В дальнейшем планируется ввести законодательный запрет на использование праворуких машин, переоборудованных на левостороннее управление, в качестве такси, а также повысить ответственность агрегаторов перевозок, добавил он.