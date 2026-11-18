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Новый стандарт вводится в действие с 1 июля 2027 года. Особую актуальность документ имеет для Алматы и южных регионов Казахстана, расположенных в сейсмоактивных зонах. При землетрясениях колебания здания могут привести к повреждению лифтового оборудования, остановке кабины между этажами и возникновению угрозы безопасности пассажиров. Для снижения таких рисков стандарт предусматривает дополнительные технические меры. В частности, устанавливаются требования к защите кабины и противовеса от схода с направляющих, прочности креплений и устойчивости оборудования к сейсмическим нагрузкам.



При обнаружении сейсмического воздействия предусмотрен перевод оборудования в специальный режим работы с соответствующей индикацией. Также определены меры по предотвращению зацепления канатов и кабелей за элементы лифтовой шахты и снижению риска повреждения оборудования.



При этом соблюдение стандарта не означает, что лифт может безопасно работать во время любого землетрясения. После сильных подземных толчков его эксплуатация допускается только после проверки ответственными специалистами.



Отметим, что требования стандарта распространяются на вновь устанавливаемые и ввозимые лифты. Документ предназначен для проектировщиков, производителей лифтового оборудования, монтажных организаций и специалистов по оценке соответствия.