В Казахстане утвержден перечень не подлежащих передаче для реализации ГЧП объектов
Талгат Исенов
В Казахстане утвержден перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства. Соответствующий указ Президента был опубликован на сайте Акорды, передает Kazpravda.kz.
В список, в частности, входят земля, воды (за исключением передачи права землепользования в целях реализации договора государственно-частного партнерства), растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории. Также в перечень вошло имущество и организации специальных государственных органов, необходимые для обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, военное имущество, магистральная железнодорожная сеть.
С полным списком можно ознакомиться по данной ссылке.
Отметим, что настоящий указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.