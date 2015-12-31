В Казахстане утверждены Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков

Экономика
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Талгат Исенов
Казахстан утвердил Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков, передает Kazpravda.kz.

В соответствии с Законом РК "О противодействии коррупции" правила определяют порядок проведения внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности государственных органов и организаций, субъектов квазигосударственного сектора, за исключением специальных госорганов.

Отметим, что действие документа не распространяется на отношения в сферах:
- высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;
- досудебного производства по уголовным делам;
- производства по делам об административных правонарушениях;
- правосудия;
- оперативно-розыскной деятельности;
- уголовно-исполнительной деятельности;
- контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

Основанием для проведения внешнего анализа коррупционных рисков является совместное решение первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и объекта внешнего анализа коррупционных рисков, в случае их отсутствия, лиц, исполняющих их обязанности либо замещающих их должности. 

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

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