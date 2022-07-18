В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей

По труду и по заслугам

Проект министра культуры и спорта был поддержан на заседании Правительства. Повышение заработной платы пройдет поэтапно – с 2022 по 2024 год, базовый должностной оклад судьей будет повышен от 10 до 100 процентов, сообщает пресс–служба Комитета по делам спорта и физической культуры.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что данные меры станут мотивацией для спортивных судьей, повысят престиж профессии, а вместе с этим улучшится качество спортивных соревнований.

Оплата труда судей не менялась с 1994 года.

– Нас данное решение, безус­ловно, обрадовало, – сказал председатель судейской коллегии РК, судья IBA международной категории Кайрат Жаманкулов. – Случается, что на чемпионатах страны мы работаем до поздней ночи. За соревнования, которые проходят в течение недели, нам оплачивали несколько тысяч тенге, и их нужно было еще распределить на проживание и питание. Не секрет, что бывают случаи, когда судьи узнают о незначительной оплате и отказываются участвовать в соревнованиях. Более того, кроме судейства, есть еще мандатная комиссия, протоколы, проверка документов – как видите, работа непростая. Для нас это очень хорошая новость.

По новому постановлению изменится базовый должностной оклад судей международной категории с 2 654,6 тенге до 17 697 тенге, национальных судей по спорту высшей категории – с 2 123,6 тенге до 15 927 тенге, национальных судей по спорту – с 1 769,7 тенге до 14 158 тенге, судей по спорту первой категории – с 1 415,8 тенге до 12 388 тенге, судей по спорту – с 1 238,8 тенге до 10 618 тенге.