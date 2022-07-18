Спорт
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Аскар Бейсенбаев

По труду и по заслугам

Проект министра культуры и спорта был поддержан на заседании Правительства. Повышение заработной платы пройдет поэтапно – с 2022 по 2024 год, базовый должностной оклад судьей будет повышен от 10 до 100 процентов, сообщает пресс–служба Комитета по делам спорта и физической культуры.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что данные меры станут мотивацией для спортивных судьей, повысят престиж профессии, а вместе с этим улучшится качество спортивных соревнований.

Оплата труда судей не менялась с 1994 года.

– Нас данное решение, безус­ловно, обрадовало, – сказал председатель судейской коллегии РК, судья IBA международной категории Кайрат Жаманкулов. – Случается, что на чемпионатах страны мы работаем до поздней ночи. За соревнования, которые проходят в течение недели, нам оплачивали несколько тысяч тенге, и их нужно было еще распределить на проживание и питание. Не секрет, что бывают случаи, когда судьи узнают о незначительной оплате и отказываются участвовать в соревнованиях. Более того, кроме судейства, есть еще мандатная комиссия, протоколы, проверка документов – как видите, работа непростая. Для нас это очень хорошая новость.

По новому постановлению изменится базовый должностной оклад судей международной категории с 2 654,6 тенге до 17 697 тенге, национальных судей по спорту высшей категории – с 2 123,6 тенге до 15 927 тенге, национальных судей по спорту – с 1 769,7 тенге до 14 158 тенге, судей по спорту первой категории – с 1 415,8 тенге до 12 388 тенге, судей по спорту – с 1 238,8 тенге до 10 618 тенге.

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
К древним городам и в лучшие музеи
В свете новых угроз
Денег много не бывает
Себя показали и на других посмотрели
Гимн земле и труду
Нужны совместные усилия
Клад ханов Золотой Орды
Справа и с правами
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
За работу!
Рейдерство: законодательный аспект
Не заплывать!
Сбалансированное развитие – основа качества жизни
Где асфальт?
Защитили честь страны
Безопасность прежде всего
Поддержка и развитие потенциала
«Золото» в Загребе
Чемоданное настроение
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Спорт
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпи…
Спорт
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Спорт , UFC
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о то…
Спорт , Бокс
Головкин честно рассказал о своем отношении к "Канело"

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]