В Казахстане увеличилась величина прожиточного минимума

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Величина прожиточного минимума в III квартале 2026 года сложилась на уровне 72 791 теңге в среднем на душу населения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (III квартал 2025 года – 60 878 теңге) наблюдается увеличение на 19,6%. По сравнению со II кварталом 2026 года наблюдается увеличение на 7,7% (с 67 618 до 72 791 теңге).

В разрезе возрастных групп величина прожиточного минимума в III квартале 2026 года для детей в возрасте 0-13 лет составила 61 400 теңге, по сравнению с III кварталом 2025 года (52 287 теңге) увеличилась на 17,4%, а по сравнению со II кварталом 2026 года (53 645 теңге) - на 14,5%.

Для юношей в возрасте 14-17 лет величина прожиточного минимума составила 91 345 теңге, увеличившись на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (76 085 теңге) и на 6,7% по сравнению со II кварталом 2026 года (85 613 теңге).

Для девочек в возрасте 14-17 лет показатель составил 69 986 теңге, что выше уровня III квартала 2025 года (58 298 теңге) на 20,0%. В квартальной динамике показатель увеличился на 6,7% по сравнению со II кварталом 2026 года (65 598 теңге).

Для мужчин трудоспособного возраста величина прожиточного минимума в III квартале 2026 года составила 86 013 теңге, увеличившись на 19,9% по сравнению с III кварталом 2025 года (71 765 теңге) и на 6,8% по сравнению со II кварталом 2026 года (80 519 теңге).

Для женщин трудоспособного возраста показатель составил 68 258 теңге, что на 19,8% выше уровня III квартала 2025 года (56 953 теңге). По сравнению со II кварталом 2026 года (63 933 теңге) величина прожиточного минимума увеличилась на 6,8%.

Для пенсионеров и пожилых людей величина прожиточного минимума в III квартале 2026 года составила 67 732 теңге, увеличившись на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (56 416 теңге) и на 6,8% по сравнению со II кварталом 2026 года (63 422 теңге).

Таким образом, в III квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост величины прожиточного минимума отмечается по всем возрастным и социально-демографическим группам населения. Наибольший рост в годовом выражении отмечен среди юношей 14-17 лет и пенсионеров и пожилых людей - по 20,1%.

В квартальной динамике по сравнению со II кварталом 2026 года увеличение показателя также наблюдается по всем рассматриваемым группам и составляет от 6,7% до 14,5%.

Изменение величины прожиточного минимума между кварталами обусловлено динамикой стоимости минимальной потребительской корзины.