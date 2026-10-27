В Казахстане увеличились объемы производства в основных отраслях промышленности

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане отмечен рост промышленного производства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

В январе-сентябре 2026 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 102,9%. Объем произведенной промышленной продукции достиг 51 935 млрд тенге, что выше показателя за аналогичный период 2025 года, когда объем производства составил 44 840,7 млрд тенге.

Положительная динамика наблюдалась в обрабатывающей промышленности, где объем производства увеличился на 8,6%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом рост составил 12,4%, в водоснабжении, водоотведении и управлении отходами 9,2%.

В обрабатывающей промышленности наиболее заметно выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 34,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 30,9%, продукции химической промышленности - на 23,4%. Производство продукции машиностроения увеличилось на 22,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 18,1%, продуктов питания – на 13,8%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,9%.

Рост промышленного производства зафиксирован в 16 регионах страны. Наиболее заметная динамика отмечена в Алматинской, Жамбылской, Жетісу, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте.