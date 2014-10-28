Экономика
В Казахстане увеличились закупочные цены на зерно
Батырбек Агимбетов
В Казахстане повысили закупочную цену на зерно. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Сакташ Хасенов, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Затянувшиеся сроки уборки не могли не отразиться на урожайности и на качестве. Этого никто не скрывает, и было бы глупо скрывать. Но вместе с тем я хотел еще раз сказать, что, учитывая этот фактор, сейчас для того, чтобы максимально компенсировать и смягчить финансовые издержки, повышена цена на пшеницу третьего, четвертого, пятого классов и ячменя. Разница есть: 28 тысяч тенге или 42 тысячи тенге. Этим можно и нужно добиться того, чтобы доходность с гектара не упала для товаропроизводителя", – рассказал глава госинспекции в АПК.  

По данным МСХ, сегодня цена на пшеницу третьего класса составляет 42 тысячи тенге за тонну, на четвертый класс – 35 тысяч тенге, на пятый класс и ячмень – 30 тысяч тенге.  

Председатель госинпекции в АПК Сакташ Хасенов также посетовал на погодные условия, которые сильно осложняют текущую уборочную кампанию.

"Начиная с 25, 26 сентября непрекращающиеся дожди очень сильно затруднили ход уборочных работ. Осень без дождей не бывает. Но так, как в этом году, было в последний раз только в 1987-м. Но уборка идет, и мы ежедневно получаем информацию от областных управлений сельского хозяйства, в которых указано, что в среднем по стране убрано с 13,1 миллиона гектаров, что составляет 87,5% от всей площади посевов", – сообщил Хасенов.

В основных зерносеющих регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях площадь зерновых культур составила 11,5 млн га, убрано 9,7 млн га, или 84,3% от общей уборочной площади, намолочено 12,0 млн тонн при средней урожайности 12,4 ц/га.

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