В Казахстане увеличилось число ДТП с участием водителей автобусов

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С начала года количество ДТП с участием водителей автобусов увеличилось на 5,9% (с 606 до 644). В результате происшествий погибли 24 человека, 955 получили травмы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

По итогам анализа выявлены грубые нарушения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Требования безопасности по наличию ремонтных баз, тахографов, медработников и технических специалистов зачастую соблюдаются формально.

В качестве ремонтных баз заявляются объекты, не приспособленные для обслуживания транспорта, одни и те же специалисты числятся у нескольких перевозчиков, также представляются страховые полисы с истекшими сроками действия. В общей сложности подобные факты зафиксированы у 448 перевозчиков.

По данным прокуроров, уполномоченные органы своевременно не выявляют и не отстраняют от перевозок компании, не соответствующие квалификационным требованиям.

В рамках рассмотрения акта прокурорского надзора 124 перевозчика привлечены к административной ответственности, у 36-ти прекращено действие лицензий. По остальным работа продолжается.

Виновные должностные лица привлечены как к административной, так и дисциплинарной ответственности.