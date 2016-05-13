В Казахстане увеличился инвестиционный капитал

Объем инвестиций в основной капитал в январе – апреле 2016 года составил 1681,7 млрд тенге, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК, краткосрочный экономический индикатор в январе – апреле 2016 года к январю – апрелю 2015 года составил 99,1%.
"Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 67–68% от ВВП", – поясняется в информации.
Объем промышленного производства составил 5 469,1 млрд тенге в действующих ценах, что на 1,4% меньше, чем в январе – апреле 2015 года.
В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,4%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 2,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 0,8%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 5,8%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства составил 444,2 млрд тенге, что больше на 2,6%, чем за аналогичный период 2015 года.
По отрасли "Транспорт" индекс физического объема составил 104,1%. Объем грузооборота – 157,6 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 0,5% по сравнению с январем – апрелем 2015 года. Объем пассажирооборота составил 81,2 млрд пкм и вырос на 1,4%.
По отрасли "Связь" индекс физического объема составил 95,5%. По отрасли "Торговля" – 94,1%.
Объем розничной торговли составил 2 095,9 млрд тенге, или 97,7% к уровню соответствующего периода 2015 года (в сопоставимых ценах). Объем оптовой торговли – 4 618 млрд тенге, или 92,3% к уровню аналогичного периода 2015 года (в сопоставимых ценах).
Внешнеторговый оборот Казахстана в январе – марте 2016 года составил $13 477,3 млн и, по сравнению с январем – мартом 2015 года, уменьшился на 30%, в том числе экспорт – $8 311,4 млн (на 30,9% меньше), импорт – $5 165,9 млн (на 28,4% меньше).
Индекс потребительских цен в апреле 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, составил 103,6%. Цены на продовольственные товары повысились на 3,9%, непродовольственные товары и платные услуги для населения – на 3,5%.
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в апреле 2016 года, по сравнению с декабрем 2015 года, повысились на 1,3%.