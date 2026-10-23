В Казахстане увеличился объем розничной торговли

Рост отмечается как в торговых предприятиях, так и в сегменте индивидуального предпринимательства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-сентябре 2026 года объем розничной торговли в Казахстане составил 20 048,8 млрд тенге, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики

Рост отмечается как в торговых предприятиях, так и в сегменте индивидуального предпринимательства. Объем реализации товаров торговыми предприятиями увеличился на 2,1%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках – на 9,3%.

В товарной структуре розничной торговли более высокие темпы роста отмечены по продовольственным товарам. Их реализация увеличилась на 10,1%, непродовольственных товаров – на 1,6%.

В региональной структуре розничной торговли наибольшая доля приходится на Алматы – 32,8% от общего объема. Далее следуют Астана с долей 14,2%, Карагандинская область – 7% и Восточно-Казахстанская область – 5,3%.

Объем оптовой торговли за январь-сентябрь 2026 года составил 40 707,2 млрд тенге, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения, на которые приходится 80%.

Наибольшая доля оптовой торговли приходится на Алматы – 35,1% от общего объема, Астана – 14,5%, Атыраускую область – 13,5% и Шымкент – 6,3%.