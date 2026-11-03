В Казахстане увеличился выпуск растительного масла

В январе-сентябре 2026 года в Казахстане произведено 827,8 тыс. тонн растительного масла. Это на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В прошлом году выпуск составил 661 тыс. тонн. Таким образом, за девять месяцев производство увеличилось на 166,8 тыс. тонн.

Основными регионами производства стали Восточно-Казахстанская область, область Абай, Северо-Казахстанская и Акмолинская области, а также города Алматы и Шымкент. За январь-август 2026 года импорт растительных масел составил 128,3 тыс. тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Положительная динамика отмечена в экспорте растительных масел. За январь-август 2026 года за рубеж поставлено 704,7 тыс. тонн продукции, что на 39,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Объем реализации растительных масел на внутреннем рынке за январь-август 2026 года составил 176,9 тыс. тонн.