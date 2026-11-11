В Казахстане увеличивается производство электроэнергии из возобновляемых источников

С учётом крупных гидроэлектростанций объём производства электроэнергии из ВИЭ увеличился с 9,5 млрд кВт·ч в 2015 году до 17,9 млрд кВт·ч в 2025 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане последовательно развивается производство электроэнергии из возобновляемых источников. По итогам 2025 года доля ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии составила 14,5% с учётом крупных гидроэлектростанций. Без их учёта этот показатель достиг 7%.

С учётом крупных гидроэлектростанций объём производства электроэнергии из ВИЭ увеличился с 9,5 млрд кВт·ч в 2015 году до 17,9 млрд кВт·ч в 2025 году. Их доля в общей выработке электроэнергии выросла с 10,4% до 14,5%.

За последние десять лет доля ВИЭ без учёта крупных гидроэлектростанций увеличилась с 0,6% в 2015 году до 7% в 2025 году. При этом объём выработки электроэнергии из этих источников вырос с 536,5 млн до 8 693,6 млн кВт·ч, или более чем в 16 раз.