В Казахстане ужесточат контроль над попытками финансировать терроризм

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Казахстану необходимо соблюдать законодательство о противодействии легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма. Об этом было заявлено на 17-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
"Комиссией был рассмотрен вопрос расширения перечня субъектов финансового мониторинга. В настоящее время, согласно международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, в Казахстане требуется распространить режим соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на всех лиц, предоставляющих финансовые услуги", – говорится в информации.
Также комиссией были рассмотрены вопросы развития хлопковой отрасли. В частности, поддержано предложение о снятии запрета на осуществление иной деятельности хлопкоперерабатывающими организациями. Данное ограничение регламентировано Законом РК "О развитии хлопковой отрасли".