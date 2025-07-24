Как в Казахстане ужесточат наказание за нападение на медиков

Здравоохранение
282
Венера Баталова
корреспондент

По информации Минздрава, соответствующий законопроект будет внесен в Парламент уже в сентябре 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в Правительстве сообщила, каким образом в стране усилят меры по защите медицинских работников, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Причиной ужесточения наказания за нападения стали участившиеся случаи агрессии со стороны пациентов и их родственников в адрес врачей и медперсонала.

«Ситуация приобрела угрожающий характер. Практически ежемесячно фиксируются инциденты с физическим насилием или угрозами в адрес наших врачей. Это требует немедленных и системных решений», — подчеркнула министр.

По ее словам, совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел был подготовлен законопроект, предусматривающий внесение в Уголовный кодекс новой статьи — 158-1, которая будет направлена на защиту медработников.

Планируемые меры наказания:

  • За угрозу насилия в отношении медика — ограничение свободы до 2 лет;
  • За физическое насилие — от 2 до 7 лет лишения свободы;
  • В случае нападения в условиях чрезвычайного положения — до 10 лет;
  • Если нападение совершено в отношении группы медиков — до 15 лет лишения свободы.

«Это — адекватные меры, которые необходимы для защиты тех, кто ежедневно спасает жизни», — отметила Акмарал Альназарова.

Министр также поделилась личным опытом, напомнив, что начинала свой путь в медицине более 30 лет назад, работая в приемном покое детской больницы.

«В те годы подобные случаи были крайне редкими. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Мы не можем допустить, чтобы врачи боялись выполнять свою работу», - отметила министр.

По информации Минздрава, законопроект будет внесен в Парламент уже в сентябре текущего года.

Напомним, ранее Президент Казахстана дал поручение Премьер-министру и профильным ведомствам разработать действенные меры по обеспечению безопасности медицинских работников, включая правовую защиту и ужесточение ответственности за насилие в их адрес.

#медицинские работники #поручения президента #нападения

Популярное

Все
Родник у дома
Школы ИИ будут по всей стране
Вся надежда на ответный матч
Сухое молоко отправится на экспорт
Труд – фундамент экономики
Залог хорошего отдыха
Чествовали лучших
Осуждены за хищения
Спасательные гидроциклы
Нужна профилактика
Время мамонтов
Здравоохранения важнейшее звено
В китайском Чжэнчжоу открылся Саммит СМИ и аналитических центров стран ШОС
Новые объекты Тюлькубаса
Семейный шахматный турнир в Кызылорде
Играют будущие чемпионы
Деревьям не нужны отчеты
Подшипники, которым доверяют в ЕС
Необходима общественно-ориентированная модель полиции
Факторы роста
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Больше квадратура – выше тариф
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Атырау свекла слаще
Стратегический культурный ресурс государства
Житель Шымкента осужден за пропаганду и разжигание межнациональной розни
Правительство разъяснило бизнесу нормы нового налогового кодекса
Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
В списке ключевых игроков Евразии
В стране продолжается рост числа юридических лиц
Скутеры вне закона: на Капшагае у нарушителей изъяты гидроциклы
Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс
Металлургам вручили госнаграды от имени Президента Казахстана
Первый урожай арбузов собирают в Жамбылской области
Разъяснительный штаб после пожара на «Big Шанхай» открыли в Астане
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Назначен директор новой Службы КНБ
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
Когда региональная сила становится мировым аргументом

Читайте также

Препарат от гипертонии разработали казахстанские учёные
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл в Костанайск…
Правительство подготовит меры по усилению защиты медработни…
В Минздраве обсудили цифровые решения с использованием ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]