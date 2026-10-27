В Казахстане в этом году задержали более 500 человек, разыскиваемых в других странах

За девять месяцев 2026 года сотрудникам полиции удалось установить местонахождение более 17 тысяч человек, числившихся пропавшими без вести, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, задержан 1 031 подозреваемый, находившийся в розыске правоохранительных органов Казахстана. В их числе - 67-летний мужчина, которого разыскивали по подозрению в мошенничестве. По материалам дела, еще в 2018 году в Караганде он под предлогом продажи вывез со склада коммерческой организации товар стоимостью более 401 млн тенге.

"Розыскная работа ведется и в отношении лиц, скрывающихся от правоохранительных органов других государств. Так, на территории Казахстана задержаны 537 человек, разыскиваемых странами СНГ и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Один из таких случаев зарегистрирован в Алматы. Полицейские задержали 45-летнего иностранца, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 1,3 млрд тенге. В 2023 году в Бишкеке он под предлогом организации доставки косметической продукции из Южной Кореи завладел деньгами потерпевшего.