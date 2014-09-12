Общество
В Казахстане в очереди на получение донорского органа стоят почти 2 500 человек
Асхат Ниязов
На 1 сентября 2014 года в Казахстане 2 430 человек стоят в очереди на получение донорского органа. Из них 1 718 взрослых и 49 детей нуждаются в пересадке почки, 565 взрослых и 15 детей – печени, 66 взрослых и 13 детей – сердца, 4 взрослых – легкого, рассказал доктор медицинских наук.

"Печальная статистика такова, что ежегодно порядка 30% пациентов не доживают до пересадки, а смертность среди детей практически 100%. Очень хочется отметить тот факт, что у нас в стране родственное донорство, забор органа от живого человека, развито намного больше, нежели трупное. И, что самое интересное, органами делятся не только близкие родственники, родители, братья, сестры, а даже просто друзья и знакомые. Это, я считаю, прекрасная черта нашего народа, казахстанцев, – быть отзывчивыми и помогать друг другу", – поделился Жаксылык Доскалиев.

По словам директора Республиканского координационного центра, число операций по пересадке донорских органов из года в год растет: "В 2012 году в Казахстане было всего 65 трансплантаций, в 2013 – 163 пересадки, а с начала этого года мы трансплантировали 120 органов, это очень хорошая динамика. Еще одним большим достижением является то, что у нас увеличивается число стационаров, где можно проводить такие операции. Сейчас мы делаем их почти в каждом регионе, что также облегчает жизнь нашим пациентам".

Эксклюзивное интервью Жаксылыка Доскалиева порталу Kazpravda.kz читайте здесь

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