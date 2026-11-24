Фото: Правительство РК

В 2027 году в стране планируют установить более 1 тыс. базовых станций 4G и 628 станций 5G. Работы направлены на расширение покрытия мобильной связью, повышение качества интернета и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, сообщил на заседании Правительства председатель правления компании Kcell Аскар Жамбакин.

В текущем году из 611 сельских населенных пунктов, предусмотренных обязательствами по обеспечению связью, доступ к 4G уже получили 566. Оставшиеся 45 сел планируется подключить до конца года.

«В 2027 году планируем построить еще 1 060 базовых станций 4G и 628 станций 5G. На эти цели будет направлено 45 млрд теңге инвестиций», — проинформировал Аскар Жамбакин.

Также завершено обеспечение связью трасс Астана — Кокшетау и Астана — Караганда. Для завершения работ на направлениях Астана — Павлодар и Шымкент — Туркестан до 1 января осталось запустить еще три базовые станции.

Между тем в Казахстане устранили 71% зон с недостаточным покрытием мобильной связью. Из 427 выявленных за 2024–2026 годы зон с недостаточным качеством мобильной связи устранена 301. Об этом доложил председатель правления компании «Мобайл Телеком-Сервис» Александр Бабичев.

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо проводить работу по повышению качества и доступности телекоммуникационной инфраструктуры.

«Для граждан и бизнеса важны не отчеты о построенных базовых станциях, а возможность пользоваться бесперебойным интернетом на работе, в дороге и дома. Именно качество и доступность связи должны стать главным критерием оценки результатов развития отрасли. Стратегия «Digital Qazaqstan» предусматривает масштабную цифровизацию. Искусственный интеллект, облачные платформы и цифровые государственные услуги требуют все более производительной инфраструктуры», — отметил Премьер-министр.

Руководитель Правительства подчеркнул, что кабмину необходимо обеспечить опережающее развитие сетей и устранить все ограничения, которые сдерживают цифровую трансформацию экономики.