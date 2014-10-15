Общество
В Казахстане вдвое уменьшились правонарушения в сфере семейно–бытовых отношений
Эльмира Киргеева
За последние 6 лет в Казахстане вдвое уменьшились правонарушения в сфере семейно–бытовых отношений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя Генерального прокурора Жакыпа Асанова.

"Шесть полномочий получили правоохранительные органы и благодаря, наверное, им, как показывает статистика, за последние 5–6 лет правонарушения в семейно–бытовых отношениях уменьшились в 2 раза", – отметил он в ходе образовательного тренинга. 

В число полномочий, по его словам, вошли: проведение профилактических бесед, доставка бытового правонарушителя в управление, защитное предписание, установление особых требований к поведению правонарушителя (запрет устанавливать с жертвой любого вида контакт), установление требований к обвиняемым, административное задержание до 48 часов. 

Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно–демографической политике при Президенте РК Махаббат Бекбосынова в свою очередь отметила важность обеспечения прав женщин.

"Я хочу вам пожелать не быть равнодушными. Нельзя проходить мимо чужого горя. Вы – люди, наделенные властью, у вас (прокуроров – Прим. автора) есть возможность наказать либо пожалеть. Если человек, наделенный властью, равнодушен, то мы не получим никакого результата", – подытожила она.

Свои полученные знания прокуроры после семинара должны довести до сведения своих коллег на местах.

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