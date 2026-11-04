В Казахстане внесены изменения в национальный стандарт

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С 1 сентября 2026 года в Казахстане действует новая редакция национального стандарта СТ РК 1756-2026 «Услуги торговли. Общие требования», разработанная Минторговли. Документ устанавливает общие требования к услугам торговли, а также впервые разграничивает понятия «оптовый поставщик социально значимых продовольственных товаров» и «непродуктивный посредник», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Одним из ключевых направлений работы министерства является сокращение непродуктивных посреднических звеньев в цепочках поставок социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Их наличие может приводить к необоснованному увеличению конечной стоимости продукции, поскольку отдельные участники рынка перепродают товары.

Новый стандарт определяет критерии, позволяющие разграничить деятельность добросовестных оптовых поставщиков и непродуктивных посредников.

Согласно документу, оптовым поставщиком СЗПТ признается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее закупку продукции у производителей, импортеров или других оптовых поставщиков для дальнейшей реализации с учетом добавленной стоимости, связанной с фактическими затратами. К таким затратам относятся логистика, хранение, доставка, аренда складов, погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, коммунальные платежи и импорт.

В свою очередь, непродуктивным посредником признается субъект предпринимательства, который перепродает товары без фактического выполнения документально подтвержденных операций по хранению, транспортировке, переработке, упаковке либо иных операций, изменяющих потребительские свойства товара или обеспечивающих доведение продукции до конечного потребителя.

В соответствии с пунктом 4.4 стандарта, в цепочках поставок СЗПТ допускается участие исключительно оптовых поставщиков, формирующих добавленную стоимость, обоснованной реальными затратами. Включение непродуктивных посредников в такие цепочки не допускается.

Применение нового стандарта направлено на повышение прозрачности ценообразования, развитие добросовестной конкуренции и сокращение необоснованных посреднических звеньев.

Ожидается, что реализация предусмотренных стандартом подходов будет способствовать повышению эффективности цепочек поставок, сдерживанию необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и защите интересов производителей и потребителей.