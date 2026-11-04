В Казахстане внесены изменения в национальный стандарт

Потребительский рынок

направленный на сокращение непродуктивных посредников в торговле

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 сентября 2026 года в Казахстане действует новая редакция национального стандарта СТ РК 1756-2026 «Услуги торговли. Общие требования», разработанная Минторговли. Документ устанавливает общие требования к услугам торговли, а также впервые разграничивает понятия «оптовый поставщик социально значимых продовольственных товаров» и «непродуктивный посредник», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство.

Одним из ключевых направлений работы министерства является сокращение непродуктивных посреднических звеньев в цепочках поставок социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Их наличие может приводить к необоснованному увеличению конечной стоимости продукции, поскольку отдельные участники рынка перепродают товары.

Новый стандарт определяет критерии, позволяющие разграничить деятельность добросовестных оптовых поставщиков и непродуктивных посредников.

Согласно документу, оптовым поставщиком СЗПТ признается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее закупку продукции у производителей, импортеров или других оптовых поставщиков для дальнейшей реализации с учетом добавленной стоимости, связанной с фактическими затратами. К таким затратам относятся логистика, хранение, доставка, аренда складов, погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, коммунальные платежи и импорт.

В свою очередь, непродуктивным посредником признается субъект предпринимательства, который перепродает товары без фактического выполнения документально подтвержденных операций по хранению, транспортировке, переработке, упаковке либо иных операций, изменяющих потребительские свойства товара или обеспечивающих доведение продукции до конечного потребителя.

В соответствии с пунктом 4.4 стандарта, в цепочках поставок СЗПТ допускается участие исключительно оптовых поставщиков, формирующих добавленную стоимость, обоснованной реальными затратами. Включение непродуктивных посредников в такие цепочки не допускается.

Применение нового стандарта направлено на повышение прозрачности ценообразования, развитие добросовестной конкуренции и сокращение необоснованных посреднических звеньев.

Ожидается, что реализация предусмотренных стандартом подходов будет способствовать повышению эффективности цепочек поставок, сдерживанию необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары и защите интересов производителей и потребителей.

#Минторговли #СЗПТ #барьеры #посредники

Популярное

Все
От банковских резервов к инвестициям: на площадке партии «Әділет» обсудили финансирование экономики
АФМ объявило в розыск граждан России и Украины
«Черный шар» стал третьим самым кассовым испанским фильмом в истории
Единство – залог устойчивого развития
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
Будущее – в качестве жизни
Жибек Куламбаева прошла во второй круг турнира WTA в Индии
Закон проверяется практикой
От цифровых решений – к реальным переменам
Казахстан привлекает заем АБР для финансирования бюджетных расходов
Вам мед к столу или вместо шампуня?
В интересах пациентов
Сплетение трудолюбия и успеха
Oi-Qaragai признан лучшим
Из галереи – в креативный центр
Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Здесь увлечения обретают форму
Кризис «синих воротничков»
Сила помощи
В Казахстане внесены изменения в национальный стандарт
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Криштиану Роналду забил 985-й гол в карьере
С ветерком по автостраде
Состоялось итоговое заседание комиссии по госпремии имени Абая
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизации инфраструктуры страны
Токаев призвал к финансовой и всесторонней поддержке Совета старейшин ОТГ
Казахстан собрал 24,3 млн тонн зерна
Новые технологии для фермеров
«Бизнесу достаточно просто «не мешать» – Токаев
Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году
В США приостановили лотерею грин-карт на 2027 год
75 лицензий на старательство отозвали в ВКО
Летний успех летающего лыжника
Победный почерк первой ракетки планеты
Задачи на долгосрочную перспективу
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента

Читайте также

Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Итоги праздничных распродаж подвели в Казахстане
Казахстанцев призвали воспользоваться праздничными скидками…
Cколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bere…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]