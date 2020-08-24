В Казахстане вновь потеплеет

В Казахстане ожидается постепенное повышение температуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Отмечается, что большая часть территории страны все еще будет находиться под влиянием высотного циклона, с которым ожидаются дожди, местами сильные.
"В большинстве регионов прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха, за исключением южных и юго-восточных регионов страны, где ожидается понижение дневных температур до 20-25, местами до 28 тепла", – говорится в сообщении.
По данным синоптиков, лишь на западе республики сохранится погода без осадков.
Местами по Казахстану ожидаются грозы, туман, шквал, усиление ветра 15-25 м/с, возможно выпадение града, добавили в метеослужбе.