В Казахстане впервые открылась школа для детей с нарушением слуха

Специализированную школу для детей с тугоухостью и их родителей открыли в Астане на базе городской детской больницы №2, где каждый сможет получить помощь, сообщает Elorda.info.
В школе будут использовать аппаратный скрининг слуха. Этот метод помогает выявить проблемы у детей на вторые сутки после рождения ребенка.
«У большинства новорожденных проблемы со слухом наследуются генетически, передаются от матери, если она переболела во время беременности, либо это приобретенные проблемы», - рассказала главный внештатный сурдолог департамента управления здравоохранения Астаны Асель Кудайбергенова.
Недоношенные дети, дети с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП также находятся в группе риска.
Также Асель Кудайбергенова отметила, что сейчас в Казахстане проводится операция, когда пациенту устанавливается кохлеарный имплант. Делаются такие операции только в двух городах Казахстана – Астане и Алматы.
«Кохлеарный имплант внедряется детям операционным путем при обнаружении у них 4-й степени глухоты, либо врожденной глухоты, или же когда нет эффекта от слухового аппарата. Отбор детей на данную операцию осуществляет специальная комиссия, в состав которой входит врач-сурдолог, невропатолог, отоларинголог-хирург, врач томографии, анестезиолог и психолог, а также сурдопедагог. Данная операция проводится по квоте, бесплатно, в порядке очереди», - добавила она.
Эффект от операции зависит от многих факторов. В каком возрасте будет имплантирован кохлеарный аппарат, был ли какой-то слуховой опыт, носил ли пациент слуховой аппарат, была ли после операции реабилитация, не было ли у ребенка сопутствующей неврологии. Во всех роддомах и поликлиниках имеются аппараты скрининга слуха, так что данную диагностику лучше не откладывать и провести в первые дни жизни ребенка. Также данная имплантация производится и для взрослых, которые переболели минингитом, либо вследствие аварий или травм, приема антибиотиков, из-за которых произошла потеря слуха.
В Казахстане количество детей с каждым годом все растет, а специализированных учебных заведений нет, школа слуха нигде не функционирует. Как показывает практика, родителям детей и подросткам необходима дополнительная поддержка и обучение от профессиональных специалистов.
«Основные задачи школы - санитарно-просветительская работа и профилактика нарушения слуха. Проведение беседы с родителями и родными детей с нарушениями слуха и речи. Обучение детей и родителей по ухаживанию за слуховыми аппаратами и речевыми процессорами кохлеарных имплантов. Чтение лекций про патологии слуха и слухового анализатора с привлечением отоларингологов, сурдологов, психологов, невропатологов, генетиков и т.д.», - поделилась сурдолог.
