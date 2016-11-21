В Казахстане впервые пройдет чемпионат по гонкам на дронах
В рамках празднования 25-летия Независимости Казахстана 16 декабря состоится Первый республиканский чемпионат по гонкам на дронах "Drone Racing Kazakhstan", который пройдет с 12.00 до 18.00 в столичном ледовом дворце "Барыс Арена", сообщает Kazpravda.kz.
За звание лучшего пилота и главный приз – 1 миллион тенге – сразятся гонщики из всех регионов республики.
"По своей зрелищности "Гонки дронов" можно сравнить с легендарной "Формулой-1", только дроны проходят гоночную трассу в трехмерном измерении, где участникам необходимо пролететь участки трассы на скорость", – рассказали в пресс-службе АО "НК "Казахстан инжиниринг".
Как отмечают организаторы, в Казахстане гонка такого уровня проводится первый раз и, несомненно, вызовет интерес потенциальных разработчиков подобной техники.
В ходе чемпионата также состоится выставка беспилотных летательных аппаратов и робототехники "DroneExpoKazakhstan2016". Посетители смогут ознакомиться с различными моделями дронов, осмотреть выставку авиамоделистов и роботоизделий, узнать об устройстве и особенностях различных моделей БПЛА (беспилотный летательный аппарат), принять участие в мастер-классах, оценить представление клуба молодых робототехников. Завершат чемпионат зрелищное шоу "Битва роботов" и выступление звезд казахстанской эстрады.
"Дрон-рейсинг постепенно набирает обороты и уже вышел на уровень чемпионата мира, поэтому победа на "Drone Racing Kazakhstan" – это возможность вступить в первую Национальную сборную гонщиков Казахстана, которая в дальнейшем будет представлять нашу страну на международных соревнованиях", – добавили в пресс-службе.
Торжественная церемония открытия состоится в Ледовом дворце "Барыс Арена" 16 декабря в 16.00. Организатором мероприятия выступило АО "НК "Казахстан инжиниринг".