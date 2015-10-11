В Казахстане впервые пройдет "Забег официантов"

Общество
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Талгат Исенов
В Казахстане впервые состоятся соревнования – "забег официантов", передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.

Работники ресторанов и кафе продемонстрируют умение скоростного прохождения дистанции с подносами на руках. На них будут бутылка воды и несколько наполненных стаканов. Задача – пересечь 200 метров, не расплескав при этом воду.  По условиям соревнований подносы необходимо держать одной рукой, бутылку и стакан поддерживать запрещается.

Старт забега официантов будет дан в Алматы 20 октября в 13.00 возле входа в Центральный парк им. Горького. Состязания будут проводиться раздельно для мужчин и женщин на дистанции 200 метров.

В соревнованиях смогут принять участие лишь официанты, работающие в ресторанах. Планируется, что в забегах выступят около 50 участников, которые будут одеты в формы своих заведений.  Квота на участие – 2 официанта от ресторана (парень и девушка).

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Кроме того, участникам придется преодолеть несколько препятствий и выполнить ряд заданий, например, пройти между близко стоящими столиками, как можно быстрее открыть бутылку.

Тот, кто быстрее других одолеет дистанцию с подносом, пролив как можно меньше воды, становится победителем.
  
Соревнование состоится в рамках празднования Международного дня повара.

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