В Казахстане вступают в силу новые законодательные нормы по присвоению категорий медработникам
С 9 октября 2015 года вступают в силу новые нормы Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", регламентирующие процедуру сертификации специалистов в области здравоохранения и присвоения квалификационной категории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения и соцразвития.
Согласно вышеуказанным нормам, оценку знаний и навыков медработников будет проводить аккредитованная организация.
16 сентября 2015 года Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗСР РК аккредитовал Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ) на право проведения оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов в области здравоохранения. Свидетельство об аккредитации выдано РЦРЗ сроком на 4 года.
"Оценка медработников будет проводиться во всех областных центрах, городах Астане и Алматы экспертами РЦРЗ. После получения положительных результатов оценки претенденты могут обращаться в территориальные департаменты комитета за получением сертификата специалиста для допуска к клинической практике либо свидетельства о присвоении квалификационной категории", – говорится в информации ведомства.