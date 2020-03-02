В Казахстане введен четвертый этап усиления по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане доложили министры здравоохранения Елжан Биртанов и иностранных дел Мухтар Тлеуберди, заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что на сегодня в мире зарегистрировано 88 571 случай пневмонии, вызванной COVID-19, за последние сутки — 1951 случай, ежедневный прирост составил 2,25%. В том числе в Китайской Народной Республике зарегистрировано — 80 174 случая пневмонии, за последние сутки — 206 случаев (ежедневный прирост составил – 0,25%). Выписано с выздоровлением 44 518 человек (55%). Остается в стационарах 32 741 больных.
Кроме КНР зарегистрировано 8 397 подтвержденных случаев заболевания в 43 странах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Южной Корее, Италии, Иране, Японии со средним суммарным приростом 30% за сутки.
"Министерством здравоохранения с 6 января текущего года реализовано три этапа усиления по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) в Республике Казахстан",
— сообщил Елжан Биртанов.
На первом этапе постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина усилен санитарно-эпидемиологический контроль на пунктах пропуска через государственную границу, проведены тренировочные учения. Кроме того, обеспечен медицинский мониторинг за лицами, прибывшими из КНР. Сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, профилактики и лечения. Также начата информационно-разъяснительная работа среди населения.
С 31 января начат второй этап усиления санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно приказа Министерства здравоохранения:
- в санитарно-карантинные пункты на всех границах дополнительно направлено 150 специалистов санэпидслужбы;
- налажена лабораторная диагностика новой инфекции;
- утверждены клинический протокол лечения и алгоритмы противоэпидемических мероприятий.
С 20 февраля министерством запущен третий этап усиления по предупреждению завоза и распространения инфекции.
"Разработана и внедрена методика по ранжированию стран на три категории в зависимости от степени риска распространения коронавирусной инфекции. В зависимости от уровня риска за лицами, прибывающими из неблагополучных по КВИ стран, устанавливался соответствующий медицинский мониторинг", — проинформировал Елжан Биртанов.
Оценка стран проводится в круглосуточном режиме и включает в себя ряд критериев, такие как количество случаев КВИ в стране, показатель заболеваемости, темпы роста инфекции и другие.
С 1 марта текущего года министерством введен четвертый этап усиления. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК к странам первой категории помимо КНР отнесены Иран, Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг (КНР), Тайвань (КНР) и САР Макао (КНР).
"Лица, прибывшие из КНР, а также Ирана, будут помещаться на 14-дневный карантин, а затем еще в течение 10 дней после выписки будут находиться под медицинским наблюдением", — проинформировал министр здравоохранения.
Лица, прибывшие из остальных стран первой категории (Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг, Тайвань и САР Макао), будут помещены на домашний карантин на 14 дней. Но по решению санитарной службы эти лица могут быть переведены на карантин в медицинском объекте.
Лица, прибывшие из стран второй категории в течение 14 дней, будут находиться под медицинским наблюдением "на дому и последующем 10-дневным обзвоном.
Лица, прибывшие из стран третьей категории, будут под дистанционным медицинским наблюдением методом обзвона в течение 24 дней.
Местным исполнительным органам необходимо обеспечить тщательный мониторинг всех прибывших лиц.
Вместе с тем, в целях реализации поручения Главы государства о принятии исчерпывающих мер по защите здоровья граждан, Министерством здравоохранения совместно с госорганами разработан Алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан ("План Б").
С 6 января 2020 года Министерством здравоохранения усилен санитарный контроль на пунктах пропуска государственной границы — осмотрено около миллиона человек.
Взяты на мониторинг свыше 30 тысяч прибывших, на сегодняшний день большая часть снята с мониторинга в связи с истечением инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 6 474 человек.
"С 6 января по настоящее время было госпитализировано 186 человек с температурой и ОРВИ, выписано 166, остаются в стационарах 20 человек. Диагноз “коронавирусная инфекция” не подтвержден, результаты лабораторных исследований отрицательные", — сообщил Биртанов.
Тестирование проводится тест-системами производства России, Китая и отечественными. Все тесты валидизированы ВОЗ.
На сегодняшний день лабораторно обследовано 967 человек, в том числе 544 прибывших (эвакуированных) из КНР (Пекин и Ухань) и Японии (Токио), а также 423 госпитализированных в стационары и контактных лиц. Все результаты отрицательные.
Выделены средства из резерва Правительства. Обеспечена готовность медицинских организаций на случай выявления больного КВИ и для помещения на карантин лиц, прибывших из стран неблагополучных по КВИ. Сформированы запасы тест-систем, лекарственных средств и медицинских изделий, а также средств индивидуальной защиты.
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в свою очередь подчеркнул, что Министерство иностранных дел внимательно отслеживает ситуацию с распространением коронавирусной инфекции с целью принятия оперативных мер.
Так, в странах с высоким эпидемиологическим риском по распространению коронавирусной инфекции при загранучреждениях созданы оперативные штабы, приняты алгоритмы действий на случаи эвакуации наших граждан, открыты "горячие линии" для предоставления консультации.
На сегодня из Китая эвакуировано 480 граждан РК. Приостановлены регулярные авиарейсы, пешие переходы, железнодорожные/автомобильные пассажирские перевозки с Китаем. С 3 февраля приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае.
С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана.
"Нашим гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском", — отметил Мухтар Тлеуберди.
По имеющимся данным, в указанных странах находятся более 95 тыс. граждан Казахстана, из них в Корее — 35 тыс., в Соединенных Штатах Америки — 40 тыс., в Объединенных Арабских Эмиратах — 5 100, в Германии — 5 тыс., в Великобритании — 3 тыс., в Италии — 1 800, во Франции — 1 тыс. Большинство из них студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены.
"В случае ухудшения эпидемиологической ситуации своевременно будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан. Особо отмечу, что в настоящее время среди казахстанских граждан, находящихся за рубежом, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом", — сказал министр иностранных дел.
Ведется мониторинг и анализ развития ситуации в странах с высоким эпидемиологическим риском, а также мер реагирования государств по сдерживанию распространения коронавируса.
Проводимый анализ показывает, что зарубежными странами принимаются следующие ограничительные меры:
- усиление санитарно-карантинного контроля на международных пунктах пропуска и социально-значимых объектах;
- частичная или полная отмена визового режима со странами риска, вплоть до закрытия госграницы;
- сокращение, приостановление авиационного, железнодорожного и автомобильного пассажирского сообщения;
- строительство временных эпидемиологических центров и госпиталей;
- отмена общественно-массовых и международных мероприятий.
"Вместе с тем, зарубежными государствами принимаются превентивные меры по нивелированию негативного влияния эпидемии на экономику и частный бизнес. Министерство продолжит работу в данном направлении", — сказал Тлеуберди.
Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев доложил о принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса в транспортной сфере.
Так, в сфере воздушного транспорта все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля.
С 1 марта сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю.
Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании "Mahan Air" приостановлены с 1 марта (1 рейс в неделю). С 5 марта также приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку. Рейс Алматы – Баку ограничен с 5 до 1 рейса, рейс Актау – Баку — с 7 рейсов до 1 рейса. Авиамаршрут Нур-Султан – Токио — с 2 до 1 рейсов.
"В связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме", — проинформировал Камалиев.
В сфере пассажирских перевозок с 27 января все 13 регулярных автобусных маршрутов с Китайской Народной Республикой приостановлены. На сегодняшний день в приграничных районах временно до складов хранения ежедневно проходят около 20 транспортных средств. С 10 февраля все водители, пересекающие границу с Китаем, находятся под наблюдением врачей по месту проживания.
В завершение Берик Камалиев подчеркнул, что все вопросы, связанные с коронавирусом, находятся на ежедневном контроле МИИР РК.
Заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что на постоянной основе работает Правительственная межведомственная комиссия, созданная в целях строгого контроля мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане. За этот период проведено 11 заседаний, в соответствующие органы было дано свыше 100 поручений. На сегодняшний день медицинскими работниками продолжается разъяснительная работа с населением. Вместе с тем, Тугжанов обратил внимание акиматов регионов на необходимость усиления работ по санитарной дезинфекции в местах большого скопления людей. В том числе — в учебных заведениях, религиозных объектах, торговых точках, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Этот список должен меняться по мере необходимости.