В Казахстане введут новый вид субсидий для рыбоводов

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «Об аквакультуре», передает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Амангалий Бердалин, вводятся дополнительные меры государственной поддержки, такие как субсидирование, предоставление льготных кредитов и научное сопровождение.
«Предусмотрен новый вид субсидий — компенсация стоимости услуг по водоснабжению для рыбоводства. Субсидии будут предоставляться через государственную информационную систему субсидирования агропромышленного комплекса», — отметил вице-министр.
Кроме того, будет реализован новый порядок предоставления водоемов для рыбоводческих хозяйств.
«В законопроекте предусмотрен порядок предоставления водоемов на конкурсной основе и без проведения конкурса. Предлагается проводить торги через электронный портал. Для инвестиционных проектов по созданию хозяйств с садковыми установками, если сумма инвестиций составляет не менее 150 тысяч МРП (примерно 550 млн тенге), предоставление водоемов международного и республиканского значения возможно без проведения конкурса. Основные условия для инвесторов: наличие бизнес-плана и подтверждение финансирования. Обязательства — строительство производственных мощностей и увеличение объемов выращивания», — добавил вице-министр.