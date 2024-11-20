В Казахстане введут новый вид субсидий для рыбоводов

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Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Амангалий Бердалин, вводятся дополнительные меры государственной поддержки, такие как субсидирование, предоставление льготных кредитов и научное сопровождение.

«Предусмотрен новый вид субсидий — компенсация стоимости услуг по водоснабжению для рыбоводства. Субсидии будут предоставляться через государственную информационную систему субсидирования агропромышленного комплекса», — отметил вице-министр.

Кроме того, будет реализован новый порядок предоставления водоемов для рыбоводческих хозяйств.