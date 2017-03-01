В Казахстане введут уголовную ответственность за "допущение допингового скандала"

В Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за создание ситуации, которая приведет к возникновению допингового скандала, передает Kazpravda.kz.
"В прошлом году допинговые скандалы
не обошли стороной и нашу страну, ряд казахстанских спортсменов были лишены олимпийских наград. В связи с этим рассматривается ли в законопроекте введение ответственности, вплоть до уголовной, для должностных лиц, тренеров, врачей, администраторов, менеджеров за вовлечение спортсменов в употребление допинга?" – спросил депутат Мажилиса Азат Перуашев у министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы во время презентации проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта".
Министр ответил, что в данный законопроект МКиС не успело внести нормы по ответственности за употребление допинга спортсменами.
"В первую очередь несут ответственность тренер, врачи и спортивный функционер, который должен координировать этот процесс. В ближайшее время мы будем вносить в Парламент изменения, касающиеся допинговой сферы. Мы распишем все нормы – от административной до уголовной", – заявил Мухамедиулы.