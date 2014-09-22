В Казахстане вводится экспресс–перевозка пассажиров поездами

Общество
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Эльмира Киргеева
В Казахстане внедряется услуга по экспресс–перевозке пассажиров скоростными поездами, сообщает пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

Услуга предусматривает организацию данной услуги в качестве альтернативы существующим социально значимым сообщениям новых маршрутов между крупными областными центрами республики, с использованием составов скоростных поездов, сформированных из вагонов производства вагоностроительного завода в Астана – ТОО "Тұлпар–Тальго".

"При экспресс–перевозке сокращается время в пути следования в 1,5–2 раза (минимальное количество стоянок), увеличивается скорость движения; используется подвижной состав, по конструкции предназначенный для курсирования в скоростном сообщении (конструкционная скорость новых вагонов составляет до 200 км/ч); повышенный уровень комфортности и сервисного обслуживания", – указывается в распространенном пресс-релизе.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, 1 октября 2014 года АО "Пассажирские перевозки" внедряет динамическую систему ценообразования на проезд в поездах "Тұлпар–Тальго" с отправлением с 14 ноября 2014 года.

Пассажир при раннем приобретении билета сможет получить скидку до 35%. При этом к дате отправления поезда стоимость билета в зависимости от спроса будет изменяться. Динамическая система ценообразования вводится в поездах "Тұлпар–Тальго" на действующих маршрутах: 19/20 Астана – Атырау, 87/88 Актобе – Астана, 79/80 Астана – Шымкент, 77/78 Алматы – Атырау, 49/50 Алматы – Актобе, а также на маршрутах, запланированных к запуску до конца текущего года: 89/90 Астана – Кызылорда, 67/68 Астана – Защита (Усть-Каменогорск), 69/70 Алматы – Защита (Усть-Каменогорск), 35/36 Алматы – Шымкент", – поясняют в пресс-службе.

Таким образом, от 44 до 35 суток до отправления поезда будет действовать скидка до 30–35%, от 34 до 25 суток до отправления поезда – скидка до 20–25%, от 24 до 8 суток до отправления поезда – скидка до 5–15%.

Новый метод ценообразования, по сведениям "Пассажирских перевозок", широко применяется в мировой практике пассажирских перевозок не только в авиации, но и на железнодорожном транспорте, в том числе в европейских странах.    

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