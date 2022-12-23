В Казахстане выросла ранняя выявляемость онкологии у детей

Общество , Здравоохранение
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Диасов Ораз
корреспондент

Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38%.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на брифинге в СЦК рассказал, как изменилась в стране ситуация по борьбе с детской онкологией, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Вячеслав Дудник сообщил, что утверждена Дорожная карта по совершенствованию онкогематологической помощи детям до 2024 года.

«В среднем в год выявляется 500-600 детей, из них 41% с острым лейкозом, 14% - с опухолями центральной нервной системы, 9% - с саркомой мягких тканей и другими заболеваниями. Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38%. В возрастной структуре 33% - это дети от 3 до 10 лет. Всего под динамическим наблюдением находится 3 833 ребёнка с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 968 продолжают получать специфическую патогенетическую терапию амбулаторно», - рассказал спикер.

Он отметил, что в стране внедрены такие высокотехнологичные современные методы диагностики и лечения, как иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркоме костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костной саркоме.

«В течение последних пяти лет 335 детям была проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 - в этом году. В результате 5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75%. Разработан Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором до 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских онкобольниц, улучшению лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов данной службы. Запланировано создание Национального онкогематологического центра для детей», - резюмировал вице-министр.

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