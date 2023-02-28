В Казахстане выросла заболеваемость онкологией

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на заседании Правительства сообщила, что в стране заболеваемость онкологическими заболеваниями увеличилась на 25%, однако смертность от рака снизилась на 33%, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

На сегодня, по информации Ажар Гиният, в Казахстане на динамическом наблюдении состоят свыше 205 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев. Среди женщин заболеваемость немного выше, чем среди мужчин: 57 и 43% соответственно. Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте – рак молочной железы. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 64 лет», – добавила министр.

В целом, структура заболеваемости следующая: на 1-м месте – рак молочной железы; на 2-м – рак легкого; на 3-м – колоректальный рак.

«Ежегодно от рака в стране умирают свыше 13 тысяч человек. Злокачественные новообразования среди основных причин общей смертности занимают 2-е место. В структуре смертности на 1-м месте рак легкого, на 2-м – рак желудка и на 3-м – рак толстого кишечника», – сказала глава Минздрава.