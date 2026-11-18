В январе–октябре 2026 года объем строительных работ в Казахстане увеличился на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС

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От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями – 89,5%, иностранными – 9,8% и государственными – 0,7%.Увеличение объема строительных работ связано с работами по строительству и ремонту сооружений на 15,8%.

По видам выполненных строительных работ за январь-октябрь 2026г. наибольшую долю занимают работы по строительству автомобильных, железных дорог и метро (25,4%), нежилых зданий (21,5%) и жилых зданий (12,6%).

В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в 18 регионах страны. Значительный рост отмечен в области Ұлытау (в 2,3 раза), в Кызылординской (на 30,5%), Атырауской (на 25,7%) и Павлодарской (на 23,8%) областях, в городе Алматы (на 23,1%), в Туркестанской (на 20,6%), Восточно-Казахстанской (на 15,5%), Западно-Казахстанской (на 15,4%), Актюбинской (на 14,2%) областях и в области Абай (на 13,1%), в городе Астана (на 11,8%).

В январе-октябре 2026г. общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 18 316,3тыс. кв. м.

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем-октябрем 2025г. на 2,1% и составила 14 919,8 тыс. кв.м. Из них 9 643,3 тыс. кв. м приходится на многоквартирные и 5 212,3 тыс. кв. м – на индивидуальные жилые дома. Основная часть жилья – 14 178,1 тыс.кв.м. или 95% сдана в эксплуатацию частными застройщиками, из них населением 5 648,1 тыс.кв.м.

В региональном разрезе значительные объёмы жилищного строительства отмечены в Алматинской области, где введено 1 107,5 тыс. кв. м жилья (рост на 16,9%), Туркестанской области – 988,5 тыс. кв. м (+6,2%), Кызылординской области – 804,1 тыс. кв. м (+4,9%), Актюбинской области – 760,8 тыс. кв. м (+2,2%) и Жамбылской области – 588,3 тыс. кв. м (+0,4%).

В сфере образования и здравоохранения в январе-октябре 2026г. введены в эксплуатацию 44 общеобразовательных школ на 22 610 ученических мест, 37 дошкольных организаций на 5 437 мест и 9 амбулаторно-поликлинических организаций на 328 посещений в смену, а также введена пристройка к больнице на 120 коек.