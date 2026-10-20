В Казахстане выросло производство легковых автомобилей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-сентябре 2026 года в Казахстане произвели 136 548 легковых автомобилей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

В сентябре выпущено 19 377 автомобилей. Это на 66,4% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 35,5% больше, чем в августе этого года.

Производством автомобилей в Казахстане занимаются 12 предприятий. Основные объёмы выпуска легковых автомобилей приходятся на Костанайскую и Алматинскую области, доли которых составляют 50,5% и 49,5% соответственно.

За январь-сентябрь 2026 года объем производства промышленной продукции по категории «Автомобили, прицепы и полуприцепы» в стоимостном выражении составил 1,67 трлн тенге. Индекс промышленного производства по данной категории достиг 129,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2026 года объем произведённой продукции составил 198,4 млрд тенге, увеличившись на 25,7% по сравнению с августом 2026 года и на 10,5% по сравнению с сентябрем 2025 года в стоимостном выражении.