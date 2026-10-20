В Казахстане выросло производство легковых автомобилей

Авто,Статистика
Дана Аменова
корреспондент

В сентябре объем произведённой продукции составил 198,4 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-сентябре 2026 года в Казахстане произвели 136 548 легковых автомобилей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

В сентябре выпущено 19 377 автомобилей. Это на 66,4% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 35,5% больше, чем в августе этого года.

Производством автомобилей в Казахстане занимаются 12 предприятий. Основные объёмы выпуска легковых автомобилей приходятся на Костанайскую и Алматинскую области, доли которых составляют 50,5% и 49,5% соответственно.

За январь-сентябрь 2026 года объем производства промышленной продукции по категории «Автомобили, прицепы и полуприцепы» в стоимостном выражении составил 1,67 трлн тенге. Индекс промышленного производства по данной категории достиг 129,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре 2026 года объем произведённой продукции составил 198,4 млрд тенге, увеличившись на 25,7% по сравнению с августом 2026 года и на 10,5% по сравнению с сентябрем 2025 года в стоимостном выражении.

#производство #автопром #Бюро нацстатистики #автомобили

Популярное

Все
Досадная осечка в Хабаровске
Национальная академия наук отметила 80-летие
Костанайскую областную детскую больницу все-таки отремонтируют
Жителей Атырау беспокоит качество воздуха
Коллекция наград из Лас-Вегаса
Креативная жилка Сарыарки
Этап Кубка мира – за нами
Запущен завод по ремонту горношахтного оборудования
Страны ЦА и США нацелены на укрепление долгосрочного партнерства
«Ордабасы» все ближе к чемпионскому титулу
Вода пришла
Золото и бронза из Польши
Повышается качество жизни
Обеспечить своевременную помощь
От разовых акций – к системным решениям
Мандарины зимой и роботы под водой
Архитектор степной памяти
Ядерная медицина спасает жизни
Работают все питомники
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Стала известна дата выборов депутатов маслихатов
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Ставка на передовые технологии
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Развитие по всем направлениям
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Прием старых авто по программе утилизации пока не начался –…
Количество сделок купли-продажи жилья немного уменьшилось в…
ВВП Казахстана за январь-июнь увеличился на 4,1%
Казахстан занял 34-е место в мировом рейтинге влиятельных г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]