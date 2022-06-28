Сенат
В Казахстане юрлица обяжут раскрывать бенефициарных собственников
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях успешного прохождения Казахстаном взаимной оценки антиотмывочной системы на предмет соблюдения международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также усиления системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Поправки направлены на устранение отдельных замечаний экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, повышение оценки по ряду рекомендаций ФАТФ.

В частности предлагается установить обязанность юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников, замораживать средства и иные активы, находящиеся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также предлагается  усилить уголовную ответственность за легализацию преступных средств и установить уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ.

Ожидается, что принятие закона будет содействовать эффективности антиотмывочной системы Казахстана и деятельности по противодействию финансированию терроризма.

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