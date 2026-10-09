В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продтоваров

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 7 октября 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

В течение недели снижение цен зафиксировано на лук (4%), сахар (2,6%), яблоки (1,8%), картофель (1%), морковь (0,8%), рыбу (0,3%), сметану, мясной фарш, рис (по 0,2%).

Цены на муку, хлеб, бескостную говядину, баранину и куриное мясо за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Атырау на 0,3%, Туркестане и в Актау на 0,1%.

В Астане, Алматы, Актобе, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по стране составила 133 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Талдыкоргане – 108 теңге за килограмм.

Средняя цена на сахар по республике составила 435 теңге за килограмм, при этом самая низкая цена зафиксирована в Актобе – 368 теңге за килограмм.

Средняя стоимость на яблоки по республике составила 699 теңге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Шымкенте – 494 теңге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на огурцы сложилась на уровне 536 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Туркестане – 346 теңге за килограмм и в Таразе – 414 теңге за килограмм.