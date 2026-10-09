В Казахстане за неделю снизились цены на ряд социально значимых продтоваров

Потребительский рынок
Дана Аменова
корреспондент

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 7 октября 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР 

В течение недели снижение цен зафиксировано на лук (4%), сахар (2,6%), яблоки (1,8%), картофель (1%), морковь (0,8%), рыбу (0,3%), сметану, мясной фарш, рис (по 0,2%). 

Цены на муку, хлеб, бескостную говядину, баранину и куриное мясо за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Атырау на 0,3%, Туркестане и в Актау на 0,1%.

В Астане, Алматы, Актобе, Жезказгане, Конаеве, Павлодаре, Талдыкоргане, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по стране составила 133 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Талдыкоргане – 108 теңге за килограмм.

Средняя цена на сахар по республике составила 435 теңге за килограмм, при этом самая низкая цена зафиксирована в Актобе – 368 теңге за килограмм.

Средняя стоимость на яблоки по республике составила 699 теңге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Шымкенте – 494 теңге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на огурцы сложилась на уровне 536 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Туркестане – 346 теңге за килограмм и в Таразе – 414 теңге за килограмм.

#цены #неделя #продтовары

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Кулинарная философия
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Мечтай и твори
Улыбнись и попробуй заговорить
Баянаул за пределами пляжа
Сезон фотоохоты длится круглый год
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Нас этому не учили
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры
Два города. Одна осень
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Серебряное трио Казахстана
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Производство и экспорт риса нарастили в Казахстане
Казахстан увеличил производство молока
До 20% дешевле, чем на рынке: фермерскую продукцию по досту…
Овощи и фрукты снова подешевели в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]