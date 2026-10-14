В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Изображение сгенерировано нейросетью

В стране реализуются новые инфраструктурные и промышленные проекты, расширяются действующие производства, создаются дополнительные рабочие места. Параллельно принимаются меры по улучшению инвестиционного климата, привлечению частного капитала и модернизации экономики. Всё это формирует основу для дальнейшего экономического роста, повышения производственного потенциала и укрепления позиций отечественных предприятий.

Положительная динамика отражается и в статистике инвестиций в основной капитал. По итогам восьми месяцев 2026 года их объём увеличился на 17%. При этом индекс физического объёма (ИФО) составил 108,1%, что свидетельствует о реальном росте инвестиций на 8,1% с учётом изменения цен.

Промышленность — ключевой драйвер инвестиционной активности

Ведущую роль в инвестиционной активности продолжает играть промышленность. По итогам января–августа 2026 года капвложения в отрасли составили чуть более 40% всех инвестиций в основной капитал по экономике. В том числе:

14,1%, или 1,9 трлн тг пришлось на обрабатывающую промышленность;

13,9%, или 1,87 трлн тг — на горнодобывающую промышленность;

9,7%, или 1,3 трлн тг — на снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом;

2,9%, или 388,2 млрд тг — на водоснабжение, сбор, обработку и удаление отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений.

Особенно заметная динамика наблюдается в обрабатывающей промышленности и энергетическом секторе. В первом случае реальный рост капвложений составил 39,9%, что существенно превышает средний показатель по стране. Инвестиции в снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом увеличились на 49,3%.

Эти показатели свидетельствуют об усилении инвестиционной активности в секторах, имеющих важное значение для расширения промышленного производства, развития энергетической инфраструктуры и укрепления производственной базы страны.

При этом речь идёт не об отдельном краткосрочном всплеске. Высокая инвестиционная активность наблюдается на протяжении всех последних лет, если не учитывать «коронакризисный» 2020 год. Более того, рекордный за рассматриваемый период рост капвложений был зафиксирован в 2025-м: по уточнённым годовым данным, показатель увеличился на 16,7%. Существенный вклад в эту динамику внесла промышленность.



Тысячи новых производств и рабочих мест

Одним из факторов роста инвестиционной активности становится последовательная реализация новых промышленных проектов. За период с 2019 по 2026 год в Казахстане было реализовано 1 226 проектов общей стоимостью 8,7 трлн тг. Благодаря запуску новых предприятий создано 106,8 тыс. постоянных рабочих мест.

Среди ключевых проектов — расширение производства автомобилей и автокомпонентов, полипропилена, шин, стекла, ферросплавов, бытовой техники, строительных материалов и другой промышленной продукции. Таким образом, инвестиции обеспечивают не только увеличение производственных мощностей, но и рост занятости, развитие смежных отраслей и укрепление промышленного потенциала регионов.

Основная часть реализованных инициатив пришлась на обрабатывающую промышленность. В отрасли было запущено 1 072 проекта, привлечено более 6,1 трлн тг инвестиций, создано 93,7 тыс. рабочих мест.

В разрезе отдельных направлений выделяются:

машиностроение — 187 проектов;

пищевая промышленность — 265 проектов;

производство строительных материалов — 242 проекта;

химическая промышленность — 57 проектов.

Развитие этих отраслей способствует расширению ассортимента отечественной продукции, формированию новых производственных цепочек и укреплению возможностей внутреннего рынка.

От трансформаторов и тракторов до нефтегазохимии и автопрома

За последние годы в разных регионах Казахстана введены в эксплуатацию предприятия, формирующие новые производственные мощности и расширяющие промышленную специализацию страны.

В Шымкенте заработало производство силовых трансформаторов Asia Trafo, в Костанайской области — тракторов «Кировец». В Карагандинской области запущено производство автобусов, карьерной и дорожно-строительной техники QazTehna, в Кызылординской — предприятие по производству и обработке листового стекла Orda Glass Ltd.

Среди крупных проектов нефтегазохимической отрасли — производство полипропилена Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. в Атырауской области. В Карагандинской области реализован проект TengriTyresKZ по производству автомобильных шин.

Параллельно расширялись металлургические и перерабатывающие мощности. В стране запускались ферросплавные производства, проекты по переработке золотосодержащей руды, выпуску спецкокса, чугунного литья, серной кислоты, насосно-компрессорных труб и насосных штанг.

Реализация таких инициатив позволяет развивать не только конечное производство, но и смежные направления — от выпуска комплектующих и промышленного оборудования до переработки сырья и производства материалов для других отраслей экономики.

Новые мощности автомобилестроения

Отдельное направление промышленного развития — автопром. В последние годы в Казахстане последовательно расширяются мощности выпуска автомобилей и комплектующих.

В 2025 году в Алматы был реализован проект Astana Motors Manufacturing Kazakhstan по производству автомобилей Chery, Changan и Haval. На предприятии создано 3,6 тыс. рабочих мест.

В Костанайской области запущено производство KIA Qazaqstan, обеспечившее создание ещё 1,5 тыс. рабочих мест.

Развитие автомобильной промышленности создаёт дополнительные возможности для локализации производства, формирования цепочек поставок и развития смежных предприятий. Кроме того, запуск новых производств способствует появлению рабочих мест и расширению промышленной специализации регионов.

Промышленные проекты охватили все регионы страны

Инвестиционные инициативы реализуются по всему Казахстану, способствуя развитию региональной экономики и формированию новых центров промышленного производства.

По количеству реализованных проектов среди регионов выделяются Шымкент (130 проектов), Астана (91 проект), Акмолинская и Алматинская области (по 81 проекту), Жамбылская область (76 проектов) и Алматы (71 проект).

Динамика сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода. Если в 2019 году был реализован 81 проект, то в 2025-м — уже 190. На 2025 год также пришлось наибольшее количество созданных постоянных рабочих мест: 22 531.

Работа продолжается и в текущем году: планируется реализация 200 промышленных проектов общей стоимостью около 1,7 трлн тг. Ожидается, что их запуск позволит создать около 17,3 тыс. постоянных рабочих мест.

Таким образом, промышленное развитие приобретает последовательный характер: новые предприятия формируют производственную базу, расширяют возможности регионов и создают условия для дальнейшего привлечения инвестиций.

Значимую роль в реализации крупных инвестиционных инициатив играет инвестиционный холдинг «Самрук-Қазына», миссия которого заключается в повышении национального благосостояния Казахстана и обеспечении долгосрочной устойчивости для будущих поколений.

За семь лет АО «Самрук-Қазына» реализовало около 70 крупных инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики страны. В период с 2019 по 2025 год на развитие энергетики, нефтегазовой и газохимической отраслей, транспорта, телекоммуникаций и водной инфраструктуры было направлено около 27 трлн тг.

Реализация этих проектов способствовала расширению производственных и инфраструктурных мощностей, развитию внутреннего рынка и созданию около 9 тыс. постоянных рабочих мест.

Инвестиционные инициативы холдинга имеют стратегическое значение для экономики Казахстана. Проекты реализовывались как самостоятельно, так и с привлечением международных инвесторов, финансовых институтов и технологических партнёров. По масштабу и направленности они охватывают широкий спектр задач — от создания крупных инфраструктурных объектов до модернизации действующих предприятий и развития новых производств.

К основным результатам относятся создание новых производственных мощностей и инфраструктуры, модернизация действующих объектов, увеличение объёмов добычи и переработки, расширение пропускной способности транспортных и энергетических систем, а также повышение надёжности и эффективности производственных процессов.

В целом динамика инвестиций в основной капитал в Казахстане отражает последовательное расширение экономической и производственной базы страны. Существенная доля промышленности в структуре вложений, высокие темпы роста инвестиций в обрабатывающем секторе и энергетике, запуск новых предприятий и реализация масштабных инфраструктурных инициатив формируют основу для дальнейшего развития экономики. При этом эффект инвестиций измеряется не только объёмом вложенных средств: новые производства создают рабочие места, расширяют ассортимент отечественной продукции, стимулируют развитие смежных отраслей и укрепляют потенциал регионов. Продолжение этой работы, в том числе с участием «Самрук-Қазына» и международных партнёров, создаёт дополнительные предпосылки для модернизации экономики, повышения её устойчивости и формирования долгосрочных источников роста.