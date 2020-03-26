В Казахстане зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Политика
Жанат Тукпиев
В Казахстане погиб первый пациент от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz

"К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка РК. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата. Мы все глубоко скорбим. Уже завтра управления здравоохранения Нур-Султана даст исчерпывающую информацию по ее медицинским показаниям. Этот случай в очередной раз напоминает нам об опасности коронавируса, что происходит сейчас – это испытания для всех нас. Необходимо выполнять все требования и предписания властей по изоляции, недопущение контактов, соблюдение режима карантина и ЧП", - сообщил Абаев. 

