В Казахстане заготовили более 43 млн тонн кормов

Сельское хозяйство

Кормозаготовительная кампания завершена.

Фото: МСХ

Заготовлено более 43 млн тонн кормов всех видов. По четырем основным позициям плановые показатели уже превышены, что создает необходимую основу для обеспечения животноводческих хозяйств кормами в предстоящий зимне-стойловый период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

В частности, аграриями заготовлено 27 млн тонн сена - 105,2% от плана, 2,4 млн тонн сенажа — 103,9%, 2,9 млн тонн силоса — 105,3%, 4,9 млн тонн соломы — 103,5%, 5,7 млн тонн концентрированных кормов — 100,3%.

Перевыполнение плановых показателей по заготовке сена, сенажа, силоса и соломы позволяет сформировать дополнительный резерв кормов и повысить готовность животноводческих хозяйств к зимовке. Особое значение имеют страховые запасы, которые помогут сельхозтоваропроизводителям обеспечить устойчивую работу в случае неблагоприятных погодных условий.

Дополнительным ресурсом выступает переходящий остаток кормов с прошлой зимовки, объем которого составляет 3,6 млн тонн.

Кроме того, для дополнительного обеспечения сельхозтоваропроизводителей кормовым зерном АО «Продовольственная контрактная корпорация» сформирован фуражный фонд в объеме 200 тыс. тонн. При необходимости зерно будет направляться на нужды животноводства и птицеводства, в том числе для покрытия потребностей в периоды межсезонья.

#сельское хозяйство #МСХ #корма

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