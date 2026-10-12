В Казахстане заметно снизился спрос на уголь к отопительному сезону

Энергетика,Транспорт
Дана Аменова
корреспондент

Снижение потребностей связано с увеличением уровня газификации в стране

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перевозки угля к отопительному сезону в республике осуществляются бесперебойно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным министерства, за 9 месяцев 2026 года объем перевозок угля железнодорожным транспортом составил 77,8 млн тонн. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9 мес. 2025 года - 76,6 млн тонн). Из них на экспорт - 25 млн тонн, более 51 млн тонн перевезено внутри страны.

«С начала подготовки к новому отопительному сезону, с 1 мая по 30 сентября текущего года, по республике перевезено 28,1 млн тонн угля. Данный показатель соответствует уровню аналогичного периода прошлого сезона. В том числе 25,8 млн тонн направлено на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), еще 2,3 млн тонн — на коммунально-бытовые нужды. На всех ТЭЦ запасы топлива выше или на уровне нормы. Плановая потребность в коммунально-бытовом угле на текущий отопительный сезон составляет 7,3 млн тонн. Это на 154 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем сезоне», – сообщили в Минтранспорта.

Там же добавили, что снижение потребностей связано с увеличением уровня газификации в стране. Для обеспечения перевозок задействовано 18,5 тыс. вагонов АО «Қазтеміртранс» при общем парке в 27 тыс. полувагонов.

В пиковые периоды формируется резерв до 3 тыс. вагонов. Парк подвижного состава полностью обеспечивает потребность в перевозке угля. Перевозки угля к отопительному сезону осуществляются в штатном режиме, ограничений и проблем с обеспечением подвижным составом не наблюдается.

#уголь #потребители #отопление #сезон #перевозки

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