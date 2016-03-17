В Казахстане запретят проведение лотерей без разрешения Правительства

Утвержден порядок проведения лотерей в Казахстане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Согласно принятому Сенатом Парламента Закону "О лотереях и лотерейной деятельности", устанавливаются организационные основы госрегулирования в сфере лотерейной деятельности.
В частности, теперь организация и проведение лотереи будут возлагаться на оператора, который определяется Правительством Казахстана. Иным лицам, не являющимся операторами лотереи, будет запрещено ее проведение.
Назначенные операторы лотерей должны отчислять 10% от разницы между выручкой от реализации лотерейных билетов и призовым фондом.
Законом также определены технические требования по организации и проведению лотерей, в том числе: лотерейному терминалу, центру обработки лотерейной информации, центру лотерейной отчетности и лотерейному оборудованию. Также закрепляются обязательства оператора по формированию призового фонда, условиям розыгрыша и выплаты выигрышей.
Для соответствия закона существующему законодательству сенаторы приняли сопутствующие поправки, которые направлены на формирование эффективного рынка лотерейной деятельности, что в свою очередь послужит дальнейшему положительному развитию сектора малого и среднего предпринимательства, отмечается в заключении.
Документы считаются принятыми Парламентом в целом и направляются на подпись Главе государства.