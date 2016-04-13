В Казахстане запущена первая национальная премия в области туризма Ken Dala

Первая национальная премия в области туризма Ken Dala
стартовала в Казахстане при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. Об этом в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщили организаторы премии, передает Kazpravda.kz
.
Как пояснила исполнительный директор Национального союза туриндустрии Казахстана, председатель правления Международной организации EXPO & WOMEN Гаухар Женисбек, национальная премия в области туризма учреждена как отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого конкурса за определенный вклад в развитие индустрии туризма.
"На сегодня определено 12 номинаций: это – лучший проект событийного туризма, национальная туристическая компания, региональная туристическая компания, лучшие направления для путешествия по Казахстану, лучший детский и семейный туризм, лучший интернет-сервис для туристов, лучшее СМИ и лучший телепроект по освещению именно темы туризма", – рассказала Гаухар Женисбек.
Организаторы отмечают, что в последнее время туристические компании Казахстана производят переориентацию своей деятельности на развитие именно внутреннего туризма. И в этой связи как раз эта награда направлена на стимулирование развития нашего внутреннего туризма.
"Вообще основным фактором развития любой туристической отрасли является сервис. Данная премия в первую очередь направлена на улучшение сервиса именно в преддверии ЭКСПО. Если отметить основные задачи, кроме улучшения качества, развития смежных отраслей туризма, – это ремесленничество, все сферы услуг, питание, гостевые дома, популяризация туристических направлений по Казахстану. Как показывает практика, не все казахстанцы владеют информацией, куда и в какой регион можно поехать, как провести свой отпуск, отдых, и этот факт выступил одной из задач данной премии", – отметила Женисбек.
Также одна из основных задач – это мотивация предпринимателей сферы туризма, а также сотрудников к изучению иностранного языка. Следующая задача – поддержка реализации концепции развития туротрасли до 2020 года.
"Для объективной оценки конкурса будет создан экспертный совет, куда будут приглашаться представители-профессионалы турбизнеса, общественные деятели, представители заинтересованных государственных структур, а также независимые эксперты. На сегодняшний день два эксперта дали свое согласие – из Швейцарского международного университета гостеприимства, а также независимый эксперт из Турции готов стать членом экспертного совета", – пояснила спикер.
Отмечается, что данная отраслевая премия не предусматривает выдачу денежных премий.
"В этом случае получение премии является национальным признанием компании участниками, поскольку она стала лучшей в своей отрасли. Также будет, наверное, отдельно присуждена специальная номинация за вклад в развитие Казахстана", – заключила Гаухар Женисбек.