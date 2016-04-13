В Казахстане запущена первая национальная премия в области туризма Ken Dala

Общество
Ксения Воронина
Фото с сайта ask.fm
Первая национальная премия в области туризма Ken Dala стартовала в Казахстане при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. Об этом в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщили организаторы премии, передает Kazpravda.kz.

Как пояснила исполнительный директор Национального союза туриндустрии Казахстана, председатель правления Международной организации EXPO & WOMEN Гаухар Женисбек, национальная премия в области туризма учреждена как отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого конкурса за определенный вклад в развитие индустрии туризма.

"На сегодня определено 12 номинаций: это – лучший проект событийного туризма, национальная туристическая компания, региональная туристическая компания, лучшие направления для путешествия по Казахстану, лучший детский и семейный туризм, лучший интернет-сервис для туристов, лучшее СМИ и лучший телепроект по освещению именно темы туризма", – рассказала Гаухар Женисбек.

Организаторы отмечают, что в последнее время туристические компании Казахстана производят переориентацию своей деятельности на развитие именно внутреннего туризма. И в этой связи как раз эта награда направлена на стимулирование развития нашего внутреннего туризма.

"Вообще основным фактором развития любой туристической отрасли является сервис. Данная премия в первую очередь направлена на улучшение сервиса именно в преддверии ЭКСПО. Если отметить основные задачи, кроме улучшения качества, развития смежных отраслей туризма, – это ремесленничество, все сферы услуг, питание, гостевые дома, популяризация туристических направлений по Казахстану. Как показывает практика, не все казахстанцы владеют информацией, куда и в какой регион можно поехать, как провести свой отпуск, отдых, и этот факт выступил одной из задач данной премии", – отметила Женисбек.

Также одна из основных задач – это мотивация предпринимателей сферы туризма, а также сотрудников к изучению иностранного языка. Следующая задача – поддержка реализации концепции развития туротрасли до 2020 года.

"Для объективной оценки конкурса будет создан экспертный совет, куда будут приглашаться представители-профессионалы турбизнеса, общественные деятели, представители заинтересованных государственных структур, а также независимые эксперты. На сегодняшний день два эксперта дали свое согласие – из Швейцарского международного университета гостеприимства, а также независимый эксперт из Турции  готов стать членом экспертного совета", – пояснила спикер.

570ddbf9dd9e01460526073.jpg

Отмечается, что данная отраслевая премия не предусматривает выдачу денежных премий.

"В этом случае получение премии является национальным признанием компании участниками, поскольку она стала лучшей в своей отрасли. Также будет, наверное, отдельно присуждена специальная номинация за вклад в развитие Казахстана", – заключила Гаухар Женисбек.

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Три счастливых дня
Серке, Сералы, Сер-аға...
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Свыше $10 тыс. получил каждый участник ВОВ в Казахстане
Сведения о 705 тысячах фронтовиков доступны на портале «Бат…
Не допустить непоправимого
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]