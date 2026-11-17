В основном, это легковые автомобили

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 ноября 2026 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 6,1 млн единиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

В их числе 83,9% – легковые автомобили, 8,1% – грузовые, 4,3% - прицепы, 1,5% – автобусы, мотоциклы – 1,2% и 1% - прочие.

По виду используемого топлива 79,9% транспорта передвигаются на бензине, 7,5% на дизельном топливе. Доля транспорта на смешанном топливе – 6,5%, в общем количестве транспорта доля газобаллонного топлива составила 0,4%. Еще 43,05 тысяч единиц транспорта передвигаются за счет электричества и составляют 0,7% от общего количества авто.

Самое большое количество транспортных средств, использующих для передвижения электричество: в Алматы – 22 065 единиц, в городе Астана – 3 662 единицы, в Алматинской области – 3 120 единиц и в Акмолинской области – 1 805 единиц.