В Казахстане завершились съемки кинопроекта «Доспехи Бога. Ультиматум»

Кино

Картина выйдет в международный прокат

Фото: МКИ РК

В Астане состоялась пресс-конференция с участием создателей проекта, первого вице-министра культуры и информации Каната Искакова и исполнителя главной роли Джеки Чана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фильм стал первым международным проектом казахстанской компании Salem Entertainment. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и китайской государственной кинокомпании China Film Group Corporation. Съемки проходили в Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

Исполнитель главной роли Джеки Чан поделился впечатлениями от работы в Казахстане. В ходе пресс-конференции особое внимание было уделено потенциалу Казахстана как площадки для международных кинопроизводств. Участники обсудили природные и локационные возможности страны, а также перспективы привлечения зарубежных съемочных проектов.

Ожидается, что проект будет способствовать продвижению туристического и культурного потенциала Казахстана, а также привлечению международных кинопроизводств в страну.

#кино #съемки #Джеки Чан

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